14 января, 15:05Происшествия
Суд в Томске приговорил подростка к 8,5 года колонии за диверсии и госизмену
Фото: depositphotos/andreyuu
Томский областной суд вынес приговор подростку, совершившему диверсии и государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Томской области.
Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам воспитательной колонии. После достижения совершеннолетнего возраста его переведут в исправительную колонию строгого режима. В сообщении отмечается, что приговор пока не вступил в силу.
Молодой человек был признан виновным по статьям о государственной измене, диверсии и содействии диверсионной деятельности. По информации ведомства, он оказывал содействие украинским спецслужбам и организациям, чья деятельность направлена против безопасности России.
Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Украины за попытку подрыва грузового поезда. Первые 3 года злоумышленник будет отбывать в тюрьме, также ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.