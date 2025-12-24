В Астрахани задержан подросток, планировавший теракты в двух регионах России

Фото: 123RF.com/dondigidonn

Силовики задержали 13-летнего подростка, который хотел совершить теракты в Астраханской области и Республике Дагестан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Астрахани.

Было установлено, что несовершеннолетний 2012 года рождения собирал самодельное взрывное устройство, чтобы совершить террористические акты. Кроме того, он создал сообщество, чтобы обучать подписчиков также изготавливать взрывные устройства.

В результате суд поместил подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Там он пробудет не более 30 суток.

Ранее в Москве арестовали несовершеннолетнего по подозрению в поджоге релейного шкафа. По словам подростка, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил поджечь объект транспортной инфраструктуры за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Мальчик согласился выполнить задание, но обещанные деньги не получил.

