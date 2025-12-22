Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток из Москвы арестован по подозрению в поджоге релейного шкафа, сообщила пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 22 декабря на 94-м километре перегона станций Москва – Кашира вблизи станции Ситенка Павелецкого направления Московской железной дороги. Машинист одного из проезжающих поездов сообщил полиции о возгорании релейного шкафа.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа выявила устройство с признаками постороннего вмешательства и термического воздействия. В результате с места происшествия были изъяты канистра, воронка и две сгоревшие бутылки. Также были взяты образцы следов обуви.

В результате злоумышленника задержали на станции Москва-Павелецкая. Им оказался москвич 2008 года рождения, который скрывался от правоохранителей в квартире друга.

Подросток рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил поджечь объект транспортной инфраструктуры за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Мальчик согласился выполнить задание, но обещанные деньги не получил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, которое передано для расследования в Юго-Западный следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Ранее четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет были задержаны в Липецкой области за попытку диверсии на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. По данным ФСБ России, несовершеннолетние установили контакт с сотрудником украинских спецслужб в группе по поиску быстрого заработка в Telegram.

Злоумышленники совершали поджоги транспортных и энергетических объектов, а также получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ) для подрыва нефтепродуктопровода "Транснефть – Дружба" в Лебедянском районе. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты заключены под стражу.