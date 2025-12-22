Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 10:44

Происшествия

Подросток из Москвы арестован по подозрению в поджоге релейного шкафа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток из Москвы арестован по подозрению в поджоге релейного шкафа, сообщила пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 22 декабря на 94-м километре перегона станций Москва – Кашира вблизи станции Ситенка Павелецкого направления Московской железной дороги. Машинист одного из проезжающих поездов сообщил полиции о возгорании релейного шкафа.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа выявила устройство с признаками постороннего вмешательства и термического воздействия. В результате с места происшествия были изъяты канистра, воронка и две сгоревшие бутылки. Также были взяты образцы следов обуви.

В результате злоумышленника задержали на станции Москва-Павелецкая. Им оказался москвич 2008 года рождения, который скрывался от правоохранителей в квартире друга.

Подросток рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил поджечь объект транспортной инфраструктуры за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Мальчик согласился выполнить задание, но обещанные деньги не получил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, которое передано для расследования в Юго-Западный следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Ранее четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет были задержаны в Липецкой области за попытку диверсии на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. По данным ФСБ России, несовершеннолетние установили контакт с сотрудником украинских спецслужб в группе по поиску быстрого заработка в Telegram.

Злоумышленники совершали поджоги транспортных и энергетических объектов, а также получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ) для подрыва нефтепродуктопровода "Транснефть – Дружба" в Лебедянском районе. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты заключены под стражу.

"Московский патруль": подросток устроил поджог в кинотеатре Москвы по указанию мошенников

Читайте также


происшествиягород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика