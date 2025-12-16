Форма поиска по сайту

16 декабря, 08:11

Происшествия

В ДНР задержан подросток за поджоги сотовых вышек

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Мариуполе задержан подросток за поджоги сотовых вышек по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, 16-летний юноша по своей инициативе вступил в переписку с неизвестным в мессенджере Telegram и по его заданию осуществил поджоги вышек оператора связи в Мариуполе. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее в Республике Коми, Астраханской, Вологодской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае были задержаны 10 граждан, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и транспорта.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на теракт", "Покушение на диверсию", "Диверсия" и "Теракт". За совершение этих преступлений фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Россиянин признал вину в подготовке подрыва газопровода в Подмосковье

