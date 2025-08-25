Сергей Собянин: начинается строительство путепровода через пути МЦД-2

В Москве начинается строительство путепровода через пути МЦД-2 между улицами 8 Марта и Приорова. Новое сооружение соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево, сообщил Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в створе улицы Академика Ильюшина также обустроят подземный переход, который будет вести к станции МЦД-2 Гражданская и Тимирязевскому парку. Кроме того, в проект включена реконструкция прилегающих дорог и строительство новых улиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.