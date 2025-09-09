Москвичам рассказали, как город развивает беспилотные технологии

Москва – один из лидеров развития беспилотных систем в России: на сегодняшний день они уже применяются во многих областях, включая перевозку пассажиров. Расскажем, в каких отраслях эти технологии наиболее востребованы и какие нововведения ждут жителей столицы в ближайшем будущем.

Технологии будущего

Столица считается одним из лидеров в вопросе развития беспилотных систем. Именно в Москве сконцентрировано наибольшее число компаний, которые занимаются производством, разработкой и эксплуатацией: на долю города приходятся порядка 85% объема отечественного рынка, отмечают эксперты.

На сегодняшний день беспилотники применяют во многих областях, включая те, что, на первый взгляд, не могут обойтись без присутствия человека. Среди них – перевозка пассажиров, контроль строительства, картография, аэрофотосъемка, а также сельское хозяйство, доставка грузов и другое.

По словам Сергея Собянина, рано или поздно весь транспорт будет беспилотным и все это можно воплотить в жизнь – "не через год-два, но через десятилетия".





Сергей Собянин мэр Москвы А через пять лет у нас две трети трамваев будут беспилотными. В первую очередь те, которые двигаются по выделенным путям. Следующим этапом будет беспилотное метро. У нас частота движения поездов самая высокая в мире. Очень трудно выдержать эти 90 секунд тактового движения. Но мы это решим. Уже в конце года первый беспилотный поезд начнем тестировать.

Мэр пояснил, что беспилотный транспорт проходит три уровня тестирования: без пассажиров, затем с пассажирами, но с машинистом, который находится рядом и страхует, и в итоге с пассажирами уже без машиниста.

"Я думаю, что уже в конце 2026 года появится первый беспилотный поезд в метро", – подчеркнул он.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, развитию отрасли поможет объединение представителей бизнеса, науки и органов власти.

"Совместная работа позволит ускорить внедрение современных технологий, а также повысить качество жизни и безопасность горожан", – подчеркнул он.

При этом в столице уже проходят мероприятия, которые способствуют развитию беспилотных систем в России, а также обмену опытом с представителями отрасли из-за рубежа. К примеру, с 7 по 17 августа в рамках форума "Москва 2030" состоялся первый международный форум, который посетили эксперты, разработчики и экспортеры из более чем 60 стран. Выставка разместилась на площади 10 тысяч квадратных метров – свыше 300 компаний показали примеры использования беспилотных систем в городском, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, топливно-энергетическом комплексе, безопасности, торговле и транспорте.

"Самостоятельный" транспорт

Как отметил директор Центра исследований "Умного города" ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко, если сделать все транспортные средства беспилотными, управляющимися из единого центра, то пропускная способность путей сообщения должна вырасти примерно в 4–5 раз.





Константин Трофименко директор Центра исследований "Умного города" ФГРР НИУ ВШЭ Но это, конечно, вопрос следующих 10–15 лет, то есть, скорее всего, 2035–2040 годов. Сейчас же речь идет, конечно, об отдельных видах транспорта. И если брать в совокупности все виды транспорта, то проще всего это сделать в метро. В метро или на аналогичных рельсовых системах, которые имеют полностью изолированные от внешнего мира пути. Предполагается, что, возможно, какая-нибудь из будущих веток метро, которые сейчас строятся в Москве, будет работать в беспилотном режиме.

При этом в Москве уже запустили первый в России беспилотный трамвай. На нем ездят пассажиры по маршруту № 10 "Метро "Щукинская" – "Улица Кулакова". Тестировать его начали в прошлом мае, с того момента он проехал свыше 8 тысяч километров, соблюдая все правила дорожного движения и ни разу не нарушив их. До конца 2025-го на этом же маршруте москвичей ждет еще три беспилотных трамвая, а к завершению следующего – 15, которые будут в составе Краснопресненского депо. Ожидается, что до 2030-го нововведения затронут более 300 московских трамваев, что составляет примерно две трети парка (планируется, что к 2035-му это число достигнет 90%).

Беспилотный транспорт может курсировать не только на суше, но и на воде: специалисты уже провели тест-драйв катера, который управляется без помощи человека. Во время проверки судна на борту находились пассажиры, которые 20 минут наблюдали за его самостоятельной работой. В том числе можно было увидеть, как происходит управление катера в экстренной ситуации: даже полная потеря связи и сигнала GPS не помешает оператору удаленно доставить судно в безопасное место.



Также катер может заниматься картографированием водоемов, следить за их качеством и измерять глубину. Специалисты отмечают, что в перспективе такое транспортное средство сможет сопровождать ледоколы и работать в автоматизированных портах. Пока существует только единственная тестовая модель катера, а массовое внедрение может быть к 2030 году.

Кроме этого, в столице начали разработку образовательных дронов – компактных обучающих квадрокоптеров. В них будет находиться процессор с нейроускорителем и камера, позволяющая снимать в высоком разрешении. Новшество поможет распознавать объекты, следовать по определенному маршруту и работать без подключения к серверу. Дебют новинки в соревнованиях уже состоялся в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025".

Также беспилотные технологии будут использоваться и в других целях. Например, в Москве уже были представлены универсальный сельскохозяйственный дрон для обработки полей, беспилотный трактор, а также система автономного управления на базе искусственного интеллекта – она может интегрироваться в технику. А одна из столичных компаний и вовсе уже внедряет в области металлургии системы беспилотного управления грейферными кранами. Уточняется, что это должно повысить эффективность и безопасность операций по погрузке и разгрузке.

