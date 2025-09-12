Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематическая "Тройка" выпущена в Москве ко Дню города, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Карта была оформлена в праздничной стилистике и украшена символикой Дня города. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что новая "Тройка" напомнит пассажирам о важном дне – 878-летии Москвы.

Приобрести карту в новом дизайне можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине и на маркетплейсах.

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланированы 138 мероприятий. Торжества будут организованы на площадках в центре столицы и в других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

В честь этого события украшены 15 станций столичного метрополитена. В частности, 6 фасадов были оформлены неоновой подсветкой с надписью "Москва 878", а также были установлены 9 инсталляций "Два сердца столицы".