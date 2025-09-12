Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 16:05

Транспорт

Тематическая "Тройка" выпущена в Москве ко Дню города

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематическая "Тройка" выпущена в Москве ко Дню города, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Карта была оформлена в праздничной стилистике и украшена символикой Дня города. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что новая "Тройка" напомнит пассажирам о важном дне – 878-летии Москвы.

Приобрести карту в новом дизайне можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине и на маркетплейсах.

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланированы 138 мероприятий. Торжества будут организованы на площадках в центре столицы и в других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

В честь этого события украшены 15 станций столичного метрополитена. В частности, 6 фасадов были оформлены неоновой подсветкой с надписью "Москва 878", а также были установлены 9 инсталляций "Два сердца столицы".

Собянин: в ночь с 13 на 14 сентября работа метро и МЦК будет продлена

Читайте также


Сюжет: День города – 2025
транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика