12 сентября, 22:15

Город

Число "878" появилось ко Дню города на строящемся ЖК в Москве

Световые проекции и цифры высотой с многоэтажку. В жилом комплексе "Квартал домашний" в честь Дня города зажгли окна в форме числа "878".

А на фасадах комплекса "Долина Яузы" транслируют праздничные лозунги. Вот так решила поздравить москвичей группа компаний "Самолет". Световые инсталляции также можно будет увидеть и на домах в ЖК "Подольские Кварталы", "Цветочные Поляны", "Остафьево" и "Молжаниново".

Также в честь праздника 13 и 14 сентября на цифровых билбордах и медиафасадах будут транслировать ролики, посвященные Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

День города – 2025
