11 сентября, 08:00

Культура

Участники "Интервидения" из Китая, Катара, Вьетнама и Белоруссии прилетели в Москву

В Москву прилетели участники международного конкурса "Интервидение" из Китая, Катара, Вьетнама и Белоруссии. До старта проекта остается десять дней, но гости уже собираются в российской столице.

Белоруссию на конкурсе представит Анастасия Кравченко. Китай отправил выпускника консерватории Ван Си, которого называют китайским Элвисом за особенный голос.

От Катара выступит Дана Аль-Мир, она отметила, что с нетерпением ждет своего выхода на сцену. Вьетнам будет представлять Дык Фук, он прибыл в Москву в национальном костюме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

