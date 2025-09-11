11 сентября, 08:00Культура
Участники "Интервидения" из Китая, Катара, Вьетнама и Белоруссии прилетели в Москву
В Москву прилетели участники международного конкурса "Интервидение" из Китая, Катара, Вьетнама и Белоруссии. До старта проекта остается десять дней, но гости уже собираются в российской столице.
Белоруссию на конкурсе представит Анастасия Кравченко. Китай отправил выпускника консерватории Ван Си, которого называют китайским Элвисом за особенный голос.
От Катара выступит Дана Аль-Мир, она отметила, что с нетерпением ждет своего выхода на сцену. Вьетнам будет представлять Дык Фук, он прибыл в Москву в национальном костюме.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.