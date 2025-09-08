"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 1

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский с детства знал, что яркий талант приведет его к славе. Путь к успеху оказался непростым, но годы усилий помогли добиться цели.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по районам Тверскому и Замоскворечье, актер расскажет, как на его жизнь повлияла актриса Алиса Фрейндлих, признается, почему считает своей спасительницей Людмилу Целиковскую, и откроет другие тайны своей Москвы.