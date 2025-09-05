Rai News 24: последний показ коллекции Армани пройдет в конце сентября в Милане

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Последний показ коллекции итальянского модельера, основателя бренда Giorgio Armani Джорджо Армани пройдет в конце сентября во дворе миланской галереи Брера, сообщает канал Rai News 24.

По данным журналистов, изначально мероприятие планировалось в качестве завершения недели моды в Милане и должно было быть приурочено к 50-летию дома. Стилист до последнего работал над своей "юбилейной" коллекцией.

Модельер сам выбрал место для показа и готовился к нему. Как указал канал, он испытывал некоторые сомнения, не желая показаться слишком нескромным, выставляясь в одном из ведущих музеев Италии.

Журналисты добавили, что в Брере также планируется развернуть выставку, посвященную Армани.

Материальное наследие Armani насчитывает около 13 миллиардов евро. СМИ предположили, что компания останется в руках "семьи". У Армани остались три племянника, которые работали вместе с дядей.

Итальянский модельер скончался 4 сентября на 92-м году жизни. Прощание с ним запланировано на 6 и 7 сентября в выставочном центре модного дома Armani/Teatro в Милане. Похороны пройдут в частном порядке. Также в этот день в Милане объявят траур.

Первую коллекцию одежды стилист представил в 1974 году. В нее вошли классические мужские костюмы коричневого, серого и черного цветов.

Через 21 год, в 1995-м, совместно с партнером Серджо Галеотти он открыл Дом Giorgio Armani. Тогда же была презентована первая мужская линия готовой одежды массового производства и разработана первая женская коллекция.

Армани на протяжении своей карьеры получал различные награды и звания. Среди них – премия Неймана Маркуса за "выдающиеся достижения в области моды", титул почетного кавалера Италии "за вклад в отечественное искусство" и Superstar Award "за исключительный вклад в развитие искусства моды".