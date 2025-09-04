"Ювентус" и "Наполи" выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни. По данным СМИ, здоровье легенды мира моды в последнее время ухудшилось. Что известно о смерти основателя бренда Giorgio Armani и кто может стать наследником его империи – читайте в материале Москвы 24.

Из кладовщика – в основателя бренда

Фото: AP Photo/Luca Bruno

О проблемах 91-летнего модельера Джорджо Армани со здоровьем сообщалось еще летом 2025 года. По информации журналистов, в июне он перенес воспаление легких и восстанавливался дома после госпитализации. Несмотря на недомогание, он продолжал работать над новыми коллекциями и готовился к показу на Неделе моды в Милане с 23 по 29 сентября.

Однако 4-го числа представители Armani Group рассказали в официальных аккаунтах о смерти основателя, уточнив, что Джорджо скончался в окружении близких.





сообщение из аккаунта бренда Giorgio Armani Неутомимый до конца, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам.

Семья и сотрудники бренда продолжат руководство компанией в соответствии с ценностями ее создателя, отмечалось в посте.

Одними из первых на новость отреагировали футбольные клубы "Ювентус" из Турина и "Наполи" из Неаполя. Первый летом объявил о сотрудничестве с брендом, а игроки второго уже несколько сезонов отыграли в форме от Armani.





Аурелио Де Лаурентис президент ФК "Наполи" С глубокой скорбью узнал о кончине моего друга Джорджо Армани. От имени моей семьи, группы Filmauro и всего футбольного клуба "Наполи" выражаю искренние соболезнования его семье и Лео Дель’Орко.

"Ювентус" разделяет траур по Джорджо Армани, бессмертной иконе итальянской элегантности и стиля", – написано в аккаунте туринского клуба.

Соболезнования выразила и актриса Юлия Снегирь, которая часто посещала показы по приглашению самого модельера.

"Прощайте, маэстро", – написала она в соцсетях.

Прощание состоится 6 и 7 сентября в Teatro Armani, а похороны пройдут в узком кругу. В связи со смертью Армани мэр Милана Джузеппе Сала объявил траур.

"Быть элегантной – не значит бросаться в глаза"

Фото: AP Photo/Luca Bruno

В 1957 году, после пары лет учебы на медфакультете и службы в армии, Джорджо Армани работал в миланском универмаге La Rinascentre: он оформлял витрины и закупал одежду для магазина. Затем стал ассистентом дизайнера Нино Черутти, впоследствии – стилистом у модельеров Эмануэля Унгаро и Эрменеджильдо Зеньи.

С 1970-х Джорджо создавал эскизы одежды сразу для нескольких итальянских брендов, а в 1974-м презентовал первую коллекцию под своим брендом. Она состояла из классических мужских костюмов в коричневой, серой и черной цветовой гамме. Через год Армани вместе с партнером Серджо Галеотти открыл в Милане Дом Giorgio Armani, затем филиалы появились в других странах.

По данным СМИ, модельер во многом обязан взлетом кинематографу: именно после выхода в прокат картины "Американский жиголо" в 1980 году итальянская марка одежды превратилась во всемирно известный бренд. Армани "одел" главных героев фильма в исполнении Лорен Хаттон и Ричарда Гира. Джорджо продолжил позитивный опыт и долгие годы создавал костюмы для кинолент. Образы героев культовых "Красотки", "Казино Рояль", "Тринадцати друзей Оушена" и "Волка с Уолл-стрит" создавал именно Армани. Одежду бренда носили многие голливудские знаменитости, среди которых Джулия Робертс, Мерил Стрип, Шэрон Стоун, Роберт де Ниро, Ричард Гир, Том Круз, Мэл Гибсон.

За годы работы Армани совершил модную революцию: он сделал классический образ более расслабленным, отказавшись от традиционного кроя. Модельер избавился от подплечников, обязательных стрелок на брюках, сделал силуэт более свободным, часто выбирал лен вместо традиционных костюмных тканей.

Однако легенда модной индустрии запомнился не только своими инновациями в индустрии, но и яркими высказываниями. Например, Армани был уверен, что не нужно слишком усердствовать при выборе одежды, главное – быть искренним с собой, ведь "в конечном счете стиль сводится к самовыражению".

Джорджо считал, что хороший пиджак – основа гардероба и половина успеха.

"Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится", – говорил Армани.

Кроме того, дизайнер призывал не экономить на обуви, а также выбирать для гардероба ткани нейтральных оттенков без ярких узоров. Такие вещи, по мнению Армани, универсальны и служат дольше.





Джорджо Армани модельер, основатель Armani Group Быть элегантной – не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память.

Среди секретов долголетия мэтр называл журналистам наследственность, самодисциплину, умение понимать себя и "правильно обращаться с собственным внутренним "я".

Также Армани считал, что каждый человек умеет гораздо больше, чем думает. Джорджо был уверен: не стоит тратить силы, зацикливаясь на том, что нельзя изменить.

Едва ли не единственное, о чем сожалел Армани, – это то, что он не смог найти баланс между работой и жизнью. Кутюрье никогда не был женат, у него нет детей. Сестра знаменитости Розанна рассказывала журналистам, что у Джорджо нет друзей, и он ведет замкнутый образ жизни.

По данным СМИ, модельер довольно давно был озабочен поиском преемника. Например, в 2017 году в интервью каналу RaiNews24 он говорил, что среди кандидатур на эту роль две племянницы Роберта и Сильвана, племянник Андреа Камерана и помощник Панталео Делль'Орко. Кроме того, Джорджо отмечал, что ищет кого-то "помоложе и посвежее", поэтому присматривался и к молодым дизайнерам.