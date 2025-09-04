Милан объявит траур в день похорон модельера Армани

Фото: AP Photo/Luca Bruno

В день похорон итальянского модельера, основателя бренда Giorgio Armani Джорджо Армани в Милане будет объявлен траур. Об этом сообщил мэр города Джузеппе Сала, передает агентство ANSA.

Он отметил, что модельер был лицом моды Италии и Милана в мировом контексте.

О смерти Армани стало известно 4 сентября. Он ушел из жизни в 91 год.

Прощание с Армани пройдет 6 и 7 сентября в выставочном центре модного дома Armani/Teatro в Милане. Похороны состоятся в частном порядке.

Первую коллекцию одежды под собственным именем модельер презентовал в 1974 году. В нее вошли классические мужские костюмы коричневого, серого и черного цветов.

В 1995-м совместно с партнером Серджо Галеотти он открыл Дом Giorgio Armani. Тогда же была представлена первая мужская линия готовой одежды массового производства, а также разработана первая женская коллекция.

Армани на протяжении своей деятельности получал множество наград и званий. Среди них – премия Неймана Маркуса за "выдающиеся достижения в области моды", титул почетного кавалера Италии "за вклад в отечественное искусство" и Superstar Award "за исключительный вклад в развитие искусства моды".

Модельер оказал влияние на моду, скорректировав крой стандартного костюма и предложив неожиданные сочетания вещей. Одежду дизайнера приобретали многие звезды, в том числе актрисы Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу, а также актеры Ричард Гир, Роберт де Ниро, Мэл Гибсон, Брюсс Уиллис и Том Круз.