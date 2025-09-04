Младший сын писателя Эрнеста Хемингуэя умер на 98-м году жизни

Фото: Getty Images/Bettmann

Младший сын писателя Эрнеста Хемингуэя Патрик Хемингуэй умер на 98-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на членов семьи умершего.

Патрик умер в своем доме в штате Монтана в США. Он был последним живым ребенком знаменитого писателя.

Сын был близок к творчеству своего отца. После смерти писателя Патрик дописал книгу "Проблеск истины", которую его отец не успел закончить. Он отмечал, что завершил произведение так, как хотел бы этого его отец. Перед смертью Патрик обсуждал финал книги с ним. Произведение было опубликовано в 1999 году.

Кроме того, он написал предисловия к другим известным произведениям своего отца, таким как "Зеленые холмы Африки" 2016 года, мемуарам "Праздник, который всегда с тобой" 2009 года и "Прощай, оружие!" 2006 года.

Более того, Патрик опубликовал сборник "Дорогой папа", который состоит из писем Хемингуэев, ими они обменивались на протяжении 30 лет, в книгу вошли некоторые из них.

Также сын следил за интеллектуальной собственностью своего отца. В одном из интервью Патрик назвал это занятие "уникальной квалификацией". При этом мужчина заявлял, что никогда не чувствовал себя в тени отца.

"Меня это не беспокоило, потому что я не считаю себя особенно амбициозным. Никогда таким не был. Я не хотел получить Нобелевскую премию", – говорил он.

Остальные дети писателя были не так заинтересованы в литературе. Старший сын писателя был рыбаком, а средняя дочь – врачом.

Кроме любви к прозе, у Хемингуэя-младшего были и другие интересы. Он основал свой сафари-бизнес в Танганьике в 1955 году, но прекратил им заниматься примерно через 5 лет из-за болезни жены. После этого он преподавал охрану дикой природы в Колледже управления дикой природой Африки в Танзании, а также был специалистом по лесному хозяйству в ООН.