Умер номинировавшийся на "Оскар" актер Грэм Грин

Фото: Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Канадский актер Грэм Грин, номинировавшийся на премию "Оскар" за роль в фильме "Танцующий с волками", ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на его агента Майкла Грина.

"(Грин. – Прим. ред.) был человеком с высокими моральными и этическими принципами и характером, и нам будет вечно его не хватать", – сказал агент.

Грин родился в 1952 году в канадской провинции. Он принадлежал к числу представителей коренных американских народов Канады.

Актерский дебют Грина состоялся в 1979 году в сериале "Великий детектив". Однако наибольшую известность ему принесла роль индейского знахаря Кикинга Берда в оскароносном "Танцующем с волками". За эту работу актер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

В числе его проектов также фильмы "Крепкий орешек – 3", "Зеленая миля", "Ветреная река" и "Сумерки. Сага. Новолуние".