31 августа, 17:03

Культура

Умер народный артист РФ Вячеслав Вершинин

Фото: телеграм-канал "Сергей Меняйло"

Народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии Вячеслав Вершинин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

"Ушел из жизни легендарный мастер осетинской сцены <...> Мои глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича. Светлая память", – написал глава региона.

Меняйло подчеркнул, что актер оставался для своих коллег "верным другом, наставником, человеком редкой доброты и силы духа", а для зрителей – артистом, способным тронуть сердце и подарить настоящие эмоции.

Вершинин родился в киргизском городе Токмак в январе 1942 года. Актер прослужил в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова почти 60 лет. За это время он воплотил на сцене свыше 200 образов.

Актер также являлся лауреатом Государственной премии имени Коста Хетагурова.

