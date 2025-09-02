Актриса Анна Завтур рассказала, как выбирает роли

По словам актрисы Анны Завтур, при выборе ролей для нее важен личный интерес и искреннее эмоциональное вовлечение. Она отметила, что всегда соглашается на пробы, если видит в сценарии материал, позволяющий показать интересную судьбу человека.

Завтур добавила, что не считает табуированными роли, связанные с непростыми эмоциями или отрицательными персонажами.

Большое интервью с актрисой Анной Завтур выйдет во вторник, 2 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

