02 сентября

Культура

Актриса Анна Завтур рассказала, как выбирает роли

Актриса Анна Завтур рассказала, как выбирает роли

Более 200 российских брендов представлены на показах Московской недели моды

Киномарафоны пройдут в сентябре в честь пятилетия телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"

Коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел на Московской неделе моды

Церемония закрытия фестиваля "Театральный бульвар" прошла в Москве

В Москве завершился фестиваль "Спасская башня"

В Москве завершился фестиваль "Театральный бульвар – 2025"

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" прошла 31 августа

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Международный фестиваль "Театральный бульвар" завершается

По словам актрисы Анны Завтур, при выборе ролей для нее важен личный интерес и искреннее эмоциональное вовлечение. Она отметила, что всегда соглашается на пробы, если видит в сценарии материал, позволяющий показать интересную судьбу человека.

Завтур добавила, что не считает табуированными роли, связанные с непростыми эмоциями или отрицательными персонажами.

Большое интервью с актрисой Анной Завтур выйдет во вторник, 2 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

