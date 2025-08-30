Международный модный форум БРИКС в Москве объединил 109 стран. За три года его истории в нем приняли участие 600 российских и зарубежных дизайнеров. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Как она отметила, такие крупные события помогают в продвижении отечественных брендов на мировом рынке. Коллеги из разных стран договариваются о взаимной поддержке и новых проектах. Благодаря форуму дизайнеры из Москвы уже посетили ряд стран. В столице в этот раз свои бренды представляют Китай, Бразилия, Индонезия, Сербия, Аргентина, ЮАР и Саудовская Аравия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.