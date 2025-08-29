29 августа, 13:33Город
Режиссер Федор Бондарчук назвал кинопарк "Москино" сказочным городом
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кинопарк "Москино" – это целый сказочный город, который нельзя осмотреть за один день. Об этом в беседе с журналистами заявил режиссер Федор Бондарчук.
По его словам, в кинопарке есть старая Москва, старый Санкт-Петербург и даже улицы европейского города. В частности, в "Москино" размещены декорации Рейхстага, крепости времен Великой Отечественной войны и даже вымышленный город "Арканар".
"Есть павильоны для специальных съемок", – сообщил Бондарчук.
Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка, который является частью проекта "Москва – город кино". Режиссер Теймур Джафаров отмечал, что его открытие поможет сделать большой рывок в индустрии. По его словам, "Москино" – это объект, которого ранее не было никогда.
Кинопарк делает работу деятелей области культуры более комфортной, а также позволяет создавать проекты "мирового уровня", заключал режиссер.
