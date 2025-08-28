Кинопарк "Москино" приглашает жителей и туристов интересно провести выходные

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Интеллектуальные развлечения, квесты, концерты, мастер-классы и экскурсии ждут москвичей и туристов в кинопарке "Москино", рассказала начальник управления по событийному маркетингу АНО "Кинопарк" Ситора Даргель.

Кинопарк "Москино" с самого своего создания был задуман как публичный проект, открытый для людей. В будние дни здесь снимают кино, а по выходным территория парка превращается в театрально-кинематографическую площадку с множеством развлечений.

На территории кинопарка гости могут научиться играть на камеру или, например, узнать интересные факты о кинематографе и профессиях, нужных для создания фильмов.

Ключевым же элементом программы являются постановочные съемки, во время которых любой гость может стать частью кинематографического процесса, где участвуют профессиональный режиссер, актеры и съемочная команда.

Даргель подчеркнула, что такие возможности для гостей являются хорошим способом прикоснуться к кино и попробовать себя в образе какого-нибудь персонажа.

В свою очередь, актер Алексей Бушуев, участвующий в постановочных съемках эпизода из ленты "Собачье сердце", заявил, что в этой работе заключен глубокий смысл.

"Съемки – визитная карточка кинопарка "Москино", чтобы зритель окунулся в процесс. Гости воспринимают это очень серьезно, для них это событие, потому что многие в детстве, наверное, мечтали стать актерами, и здесь исполняется их мечта", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Костюмерные кинопарка подберут одежду для каждого посетителя, после чего им придется побороться за роль на настоящих пробах и прослушиваниях. В конце все желающие смогут скачать фото и видео на память.

Другим доступным для гостей развлечением являются камерные иммерсивные постановки. Актер, участвующий в сцене по мотивам "Вия", Владимир Коссовсков считает данный формат необычным.

"Зрители заходят в темное помещение, и мы сразу погружаем их в атмосферу – показываем все три ночи из "Вия", – отметил он.

По его словам, подобная работа требует от актера особой концентрации, поскольку она стирает привычное разделение на сцену и зал. Актер добавил, что первое время работать в таком формате было "безумно страшно от новизны".

Вместе с тем на площадках "Москино" также проходят интерактивные сцены из сказок для семейной аудитории. По словам актеров Павла Коломийца и Артема Гайворонского, зрителей они стараются вовлекать в сказочную атмосферу, оставаясь в образе.

"В свободное время у нас интерактивный режим. Мы выходим, общаемся с людьми, фотографируемся. Можем с ними поговорить от лица персонажей", – рассказали артисты.

Другим способом погружения в атмосферу кино являются тематические квесты, в рамках которых декорации становятся полем для игры. Актер Максим Баскаков, играющий жителя ковбойского городка отметил необходимость отбросить сковывающие условности.

"Могут участвовать гости самых разных возрастов – от двух лет и старше. Весело всем, даже взрослым, особенно если они не стесняются", – объяснил он.

В свою очередь, Ситора Даргель напомнила, что программа квестов строится по принципу постоянного обновления, поэтому повторные визиты смогут открыть для посетителей что-то новое.

"Каждые выходные идет обновление программы. Меняются спектакли, мастер-классы, анимационная программа, выступления музыкальных коллективов, квесты. Постановочные съемки меняются раз в месяц", – добавила она.

Все развлечения кинопарка, включая мастер-классы, квесты, иммерсивные постановки, участие в съемках, входят в комплексный билет "Киновыходные", поэтому дополнительно платить за них посетителям не нужно.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино". Он отметил, что власти города делают все, чтобы Москва подтверждала свой статус российской столицы кино. По его словам, московская инфраструктура уже находится на мировом уровне.