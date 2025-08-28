Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 15:37

Культура

Теймур Джафаров: кинопарк "Москино" позволит сделать большой рывок в индустрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Открытие кинопарка "Москино" поможет сделать большой рывок в индустрии. Такое мнение высказал телепродюсер и режиссер Теймур Джафаров.

Он обратил внимание, что столичный департамент культуры и мэрия создали объект, которого ранее не было никогда. По его словам, еинопарк сделал работу деятелей области культуры более комфортной.

"Самое удивительное, мы находимся в точке развития. То есть мы сейчас находимся в базовом построении того, что должно в будущем дать большой рывок", – отметил Джафаров, назвав этот процесс важным.

Режиссер добавил, что открытие "Москино" позволило создавать проекты "мирового уровня".

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино", который является частью проекта "Москва – город кино". На данный момент там построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал" и многие другие.

Мэр Москвы: второй этап создания кинопарка "Москино" завершен

Читайте также


культурагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика