Теймур Джафаров: кинопарк "Москино" позволит сделать большой рывок в индустрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Открытие кинопарка "Москино" поможет сделать большой рывок в индустрии. Такое мнение высказал телепродюсер и режиссер Теймур Джафаров.

Он обратил внимание, что столичный департамент культуры и мэрия создали объект, которого ранее не было никогда. По его словам, еинопарк сделал работу деятелей области культуры более комфортной.

"Самое удивительное, мы находимся в точке развития. То есть мы сейчас находимся в базовом построении того, что должно в будущем дать большой рывок", – отметил Джафаров, назвав этот процесс важным.

Режиссер добавил, что открытие "Москино" позволило создавать проекты "мирового уровня".

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино", который является частью проекта "Москва – город кино". На данный момент там построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал" и многие другие.