Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Зарубежные кинематографисты восхитились декорациями кинопарка "Москино". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Более 40 делегатов из ОАЭ, Китая, Египта, Бразилии, Турции и других стран посетили кинопарк "Москино" в рамках Московской международной недели кино и поделились своими планами о киносъемках в Москве", – говорится в сообщении.

Гостям показали около 10 зон, среди которых были "Ковбойский городок", "Глухая деревня", "Арканар", "Соборная площадь", "Палаты Князя Андрея", "Центр Москвы", "Дальневосточный город".

По информации пресс-службы, гости обратили внимание, что подобных мест больше нет нигде в мире, и были этому удивлены.

"Мы сейчас посмотрели декорации улиц Москвы, вокзал, аэропорт. Все декорации построены с особой тщательностью, продуманы для нас, киношников. Очень тяжело воссоздавать улицы старинных городов для съемок. Также очень тяжело снимать на вокзалах и в аэропортах", – отметил китайский кинорежиссер, председатель Шанхайской ассоциации кинематографистов и вице-президент Ассоциации кинорежиссеров Китая Чжэна Дашэна.

Кроме того, он добавил, что строительство подобного парка за 2 года и 9 месяцев стало большим достижением, потому что наличие подобных мест создает отличные условия для съемок кино, особенно исторических и транспортных сцен.

Вместе с этим он подчеркнул важность таких локаций для китайской стороны, так как они часто снимают фильмы о России, а подобные площадки необходимы для качественной работы.

В свою очередь, главный художник кинопарка "Москино" Сергей Февралев рассказал, что в ближайшее время к ним на территорию переедет Музей московского транспорта. Благодаря этому киностудии смогут арендовать рабочие ретроавтомобили для съемок.

При этом, по словам Февралева, каждая кинокомпания, которая снимает фильмы на территории кинопарка "Москино", после выхода ленты имеет право вернуть часть денег, потраченных на производство.

"В ближайшие пять лет площадь кинопарка увеличится более чем до 1,1 тысячи гектаров, что позволит построить свыше 70 натурных площадок для кинопроизводства. Кинопарк "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Также будет создана вся необходимая инфраструктура для кинопроизводителей: гостиницы, склады, съемочные павильоны и другое", – говорится в сообщении.

Новые площадки охватят российские, европейские, ближневосточные и азиатские города, что существенно расширит возможности для съемок фильмов непосредственно в Москве, заключили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино". Он отметил, что власти города делают все, чтобы Москва подтверждала свой статус российской столицы кино. По его словам, московская инфраструктура уже находится на мировом уровне.