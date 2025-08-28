Международный модный форум БРИКС стартовал в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве начал работу международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он будет проходить в концертном зале "Зарядье" до 30 августа, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Участниками форума станут дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 государств, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, форум проводится в Москве уже в третий раз.

"Эксперты со всего мира обсуждают на нем совместные проекты, привлечение инвестиций, применение современных технологий и ключевые векторы развития индустрии", – отметила вице-мэр.

Помимо деловой части, в программу мероприятия вошла выставка "Родные мотивы". На ней представлены национальные костюмы народов Урала, Татарстана, Башкирии, Якутии и других уголков России, а также вдохновленные ими современные образы. В числе старинных экспонатов можно увидеть украшенное чеканными монетам платье второй половины XIX века.

В рамках форума пройдут показы коллекций зарубежных дизайнеров. Одежду и аксессуары представят мастера из Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и Гватемалы.

Кроме того, для 320 начинающих специалистов на нескольких площадках пройдут лекции отечественных и зарубежных экспертов. Слушателям расскажут о способах выхода на международные рынки и продвижении бренда в соцсетях.

Форум BRICS+ Fashion Summit проходит в рамках Московской недели моды, которая стартовала в "Зарядье" 28 августа и продлится до 2 сентября. Свои коллекции представят 11 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска. В программу также вошли показы иностранных участников из Армении и Никарагуа.

Всего неделя моды объединит работы более 220 брендов и охватит девять площадок. Среди них – Китайгородская стена и парящий мост парка "Зарядье".

