Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 14:15

Культура

"Кинореквизит": короны, валенки, бигуди

"Кинореквизит": короны, валенки, бигуди

"Это Москва. Люди": "В списках не значился". Серия 2. Роль и артист

Экспозиция о столичных кладах открылась в Музее археологии Москвы

Фестиваль "Театральный бульвар" представил оперетту на Патриарших прудах

"Моя Москва": Владимир Стеклов. Часть 1

Экскурсии пройдут на Киностудии имени Горького в Москве

Москвичей пригласили на бальные танцы в сад имени Баумана

Артисты из 19 стран примут участие в музыкальном конкурсе "Интервидение"

На сцене "Театрального бульвара" показали "Пир во время чумы"

В Москве показали танцевальный спектакль "Пир во время чумы"

Как создавали реквизит для фильма "Корона Российской империи, или Снова неуловимые"? И какая реальная история легла в основу сценария?

Кто из советских актеров чаще всего играл в кинофильмах царей? Сколько весила корона Натальи Андрейченко в картине "Петр Великий"?

Какой популярный актер носил валенки вместе с фраком? Почему Надежде Румянцевой долго не могли подобрать валенки для съемок в "Девчатах"? В какие годы были популярны папильотки? И кто придумал первые в Советском Союзе термобигуди?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

Читайте также
Программа: Кинореквизит
культуракиновидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика