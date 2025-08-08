Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 августа, 14:00

Культура

"Кинореквизит": стул, свадебное платье, холодильник

Где нашли реквизит для фильма Леонида Гайдая "12 стульев"? Как снимали знаменитые сцены? Какие стулья перемещались с одной съемочной площадки на другую?

Сколько метров ткани ушло на фату для героини Татьяны Самойловой в фильме "Летят журавли"? В чем выходила замуж Маргарита Павловна из "Покровских ворот"? Кто помог съемочной группе "Тихого Дона" с организацией свадьбы?

За что холодильники "ЗИЛ Москва" полюбили во всем мире? Чем пытали привязанного к холодильнику Михаила Кокшенова в фильме "Спортлото-82"? И ради какого холодильника Джабраил из комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" продал свою племянницу?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

культуракиновидео

