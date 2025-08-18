Храм Василия Блаженного будет закрыт 31 августа из-за фестиваля "Спасская башня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Храм Василия Блаженного будет закрыт для посещения 31 августа из-за проведения фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Музей можно посетить с 10:00 до 17:00 с 21 по 30 августа, касса и территория открыты до 16:00.

Фестиваль будет проводиться на Красной площади в период с 22 по 31 августа. В 2025 году он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Участниками события станут лучшие оркестры силовых ведомств России, а также коллективы из разных стран. Зрители услышат военную, классическую, народную и эстрадную музыку, а также произведения популярных композиторов.

Фестиваль проводится при организационной и/или финансовой поддержке министерства обороны России, МИД России, Минкультуры России и департамента культуры Москвы.

На период проведения фестиваля движение транспорта на нескольких улицах в районе Красной площади будет перекрыто. Ряд улиц закроют с 22:00 20 августа до 08:00 1 сентября. В частности, водители не смогут проехать по улице Ильинке на участке от Новой до Красной площади, а также в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома № 5 по Красной площади.