"Союз волонтеров" начал набор добровольцев для участия в фестивале "Спасская башня"

Фото: пресс-служба фестиваля "Спасская башня"

"Союз волонтеров" объявил о наборе добровольцев для участия в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

Фестиваль состоится на Красной площади с 22 по 31 августа. Помощь волонтеров понадобится на четырех направлениях: контрольно-пропускные пункты (КПП), навигация на площадке, рассадка на трибунах и пресс-центр. При этом желающие должны соответствовать следующим критериям:



открытость, коммуникабельность и стрессоустойчивость;

прохождение обязательного обучения в августе;

возможность принять участие минимум в пяти днях фестиваля.

В то же время дополнительные требования предъявляются к волонтерам, которые будут задействованы в пресс-центре. В частности, им понадобится знание английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate и прохождение рекрутинга. Для работы в пресс-центре надо подать заявку на специальной странице, а для деятельности на других направлениях зарегистрироваться можно здесь.

"Спасская башня" проводится с 2007 года и входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. В 2025-м он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Участниками события станут лучшие оркестры силовых ведомств России, а также коллективы из разных стран. Зрители услышат военную, классическую, народную и эстрадную музыку, а также произведения популярных композиторов.

Ранее открылась продажа билетов на фестиваль "Спасская башня". Приобрести их можно только на официальном сайте мероприятия.

