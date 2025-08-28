Актриса Дарья Повереннова рассказала, как правильно сниматься в кинодублях

Заслуженная артистка России Дарья Повереннова рассказала, как правильно сниматься в кинодублях. Она отметила, что во время таких съемок актер развивает сразу несколько навыков, поскольку необходимо не только хорошо сыграть, но и не перекрыть партнера и сделать в следующем дубле точно так же, как в предыдущем.

Повереннова добавила, что в кино "нет времени на раскачку", необходимо быстро включаться в процесс. В театре есть репетиционный период, но права на ошибку все равно нет во время спектакля.

Большое интервью с заслуженной артисткой России Дарьей Поверенновой выйдет в четверг, 28 августа, в эфире телеканала Москва 24.



