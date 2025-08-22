Глава Русского музея рассказала об уникальности выставки на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственный Русский музей впервые представит шедевры из своей коллекции в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ, рассказала генеральный директор учреждения Алла Манилова Агентству "Москва".

Выставка создавалась по личной инициативе и при поддержке Сергея Собянина. Картины, которые вошли в экспозицию, покидают Русский музей только в исключительных случаях, подчеркнула Манилова.

Среди них – полотно Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года", картина Василия Сурикова "Степан Разин", полотно Михаила Нестерова "Святая Русь", а также иконы Андрея Рублева.

Ранее Собянин рассказал, что масштабная выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" начнет работу 6 сентября. Русский музей впервые доставит из Санкт-Петербурга в Москву 115 произведений живописи и скульптуры.

Мэр отметил, что в музее хранится около 450 тысяч экспонатов, которые охватывают все тенденции развития русского искусства с X по XXI век.

