Собянин: в столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Масштабная выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" начнет работу в столице 6 сентября, заявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в музее хранятся порядка 450 тысяч экспонатов, охватывающих все тенденции развития русского искусства с X по XXI век.

Впервые Русский музей доставит из Санкт-Петербурга в Москву 115 произведений живописи и скульптуры. Они будут представлены в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ.

Выставка расскажет, как менялся образ города, – от духовного центра Руси до современного мегаполиса, уточнил градоначальник. Будут представлены работы художников Андрея Рублева, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Юрия Пименова и Натальи Нестеровой.

Главным произведением экспозиции станет картина Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года".

