16 августа, 11:15

Интерактивная инсталляция набережной Москвы-реки представлена в "Манеже"

В "Манеже" открылась выставка "Москва 2030", где представили главные достижения столицы в сфере транспорта, градостроительства и промышленности. Центральным объектом экспозиции стала интерактивная инсталляция набережной Москвы-реки.

Посетители могут наглядно увидеть, как благоустройство меняет облик города, улучшает зоны отдыха и создает новые возможности для спорта и досуга. Выставка работает в формате полного погружения, благодаря интерактивным технологиям гости могут стать участниками процесса обновления городской среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
