Триумфальную площадь в Москве благоустроят

На Триумфальной площади в Москве появится новое общественное пространство. Проект благоустройства уже утвержден. Зону организуют перед зданием Москомархитектуры, где приведут в порядок парковку, озеленение и систему освещения.

Специалисты отмечают, что эти изменения сделают площадь более удобной для горожан и гостей столицы. По словам историков, современный облик площади сформировался в конце XIX и первой половине XX века, когда здесь появился основной архитектурный ансамбль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.