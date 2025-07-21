Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 11:15

Город

Триумфальную площадь в Москве благоустроят

Триумфальную площадь в Москве благоустроят

"Это Москва. Инфраструктура": Олимпиада-1980 – город и быт

В Подмосковье обрушился мост после сильного ливня

"Утро": пасмурная погода с просветами и гроза ожидается в Москве 21 июля

В районе станции метро "Шелепиха" затопило дорогу из-за ливня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 июля

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в ночь на 21 июля

"Мой район. Новости": на ярмарке в районе Аэропорт появились первые лисички

Собянин сообщил, что ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научного центра

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 21 июля

На Триумфальной площади в Москве появится новое общественное пространство. Проект благоустройства уже утвержден. Зону организуют перед зданием Москомархитектуры, где приведут в порядок парковку, озеленение и систему освещения.

Специалисты отмечают, что эти изменения сделают площадь более удобной для горожан и гостей столицы. По словам историков, современный облик площади сформировался в конце XIX и первой половине XX века, когда здесь появился основной архитектурный ансамбль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоИван ЕвдокимовАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика