Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 15:15

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Строительство парка на высоте начнется после демонтажа участка бывшего монорельса

Строительство парка на высоте начнется после демонтажа участка бывшего монорельса

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Активная фаза демонтажа монорельса идет на севере Москвы. Перроны уже заполнены строительным мусором. После того как разберут все конструкции, рабочие приступят к строительству круглогодичного парка, за который проголосовало большинство горожан.

Тем не менее, станции монорельса на участке от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" планируется сохранить. Они будут служить как входы в парк с эскалаторами, лестницами и лифтами, так и отдельными пространствами для досуга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городпаркиблагоустройствовидеоРоман Карлов

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