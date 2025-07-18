18 июля, 15:15Город
Строительство парка на высоте начнется после демонтажа участка бывшего монорельса
Активная фаза демонтажа монорельса идет на севере Москвы. Перроны уже заполнены строительным мусором. После того как разберут все конструкции, рабочие приступят к строительству круглогодичного парка, за который проголосовало большинство горожан.
Тем не менее, станции монорельса на участке от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" планируется сохранить. Они будут служить как входы в парк с эскалаторами, лестницами и лифтами, так и отдельными пространствами для досуга.
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