Строительство парка на высоте начнется после демонтажа участка бывшего монорельса

Активная фаза демонтажа монорельса идет на севере Москвы. Перроны уже заполнены строительным мусором. После того как разберут все конструкции, рабочие приступят к строительству круглогодичного парка, за который проголосовало большинство горожан.

Тем не менее, станции монорельса на участке от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" планируется сохранить. Они будут служить как входы в парк с эскалаторами, лестницами и лифтами, так и отдельными пространствами для досуга.

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