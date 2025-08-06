Москва приняла 26 миллионов туристов в прошлом году

В прошлом году Москву посетили 26 миллионов туристов, из них 3 миллиона – иностранцы. Столица остается основным центром притяжения зарубежных путешественников в России. Больше всего гостей приезжают из Китая, Индии, Турции, Ирана, стран СНГ, Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

В среднем иностранный турист тратит в Москве более 200 тысяч рублей за поездку. Основные расходы – транспорт, питание, проживание, развлечения и шоппинг. Росту турпотока способствует безвизовый режим и электронные визы, но сохраняются сложности с логистикой и оплатой.

