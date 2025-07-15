Мошенники начали создавать фейковые сайты для продажи билетов в Геленджик

С началом продаж билетов в Геленджик мошенники активизировались, создавая фейковые сайты-клоны известных агрегаторов. Туристы, не заметив подвоха, вводят данные банковских карт, после чего деньги моментально исчезают.

По словам экспертов, такие схемы называются "мамонт". Жертва оставляет на фейковом сайте данные своей банковской карты, после чего с нее списываются все деньги. Чтобы не попасться, специалисты советуют проверять домен и использовать отдельную карту для интернет-платежей.

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