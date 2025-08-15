Узнать о климате будущего и не только можно на форуме "Москва 2030" в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" в выходные, 16 и 17 августа, ждет симфонический концерт, гонки дронов и современные технологии в урбанистике, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Любители науки 16 августа в 14:00 могут посетить посвященную ледникам лекцию. Она пройдет в новом кампусе МГТУ имени Баумана. Ведущий сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ, полярник и гляциолог Алексей Екайкин расскажет о климате Земли через 50 лет.

На следующий день состоится лекция доктора физико-математических наук Алексея Семихатова на тему "Квантовая вселенная: "сумасбродный" мир внутри нашего". Вход на лекции свободный.

Для юных гостей 16 августа в 13:00 пройдет мастер-класс "Сказочная экономика. Как герои сказок детских книг учат нас финансовой грамотности". Мероприятие состоится в павильоне "Экономика Москвы" в парке искусств "Музеон". В ходе занятия дети узнают, как "Сказка о рыбаке и рыбке" объясняет инфляцию и почему "Муху-цокотуху" можно считать лучшим примером успешного ребрендинга.

В воскресенье, 17 августа, в 15:00 в указанном парке будет викторина "Борьба умов", которую разработает МТУСИ. Для победителей подготовили призы и фирменный мерч.

В центральном парке инновационного центра "Сколково" пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов. В соревнованиях примут участие спортсмены из 11 стран. Событие станет первым официальным международным состязанием по гонкам дронов в России. Общий призовой фонд турнира составит 5 миллионов рублей.

Россию на кубке представят 7 команд из разных регионов, входящих в состав российской сборной по гонкам беспилотников. Всех желающих ждут 16 и 17 августа с 10:00 до 20:00.

В эти дни также запланированы тематические мастер-классы. У посетителей будет возможность поуправлять спортивным дроном, сразиться в дрон-футбол и дрон-баскетбол. Вход свободный.

На площадке форума в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Недели тактической стрельбы 17 августа с 18:00 до 21:00 состоится гранд-финал турнира по игре Counter-Strike – 2 в формате 5 на 5. Затем пройдет торжественное награждение победителей.

Помимо этого, в "Лужниках" для гостей проведут мастер-классы. В частности, 16 августа с 10:00 до 22:00 и 17-го числа с 10:00 до 21:00 на площадке "Город будущего комплекса городского хозяйства Москвы" можно погрузиться в профессию реставратора. Посетители узнают, как в городе сохраняют объекты культурного наследия.

Посмотреть, как развивается столица, можно в парке "Зарядье". В выходные с 10:00 до 21:00 в Старом Английском Дворе будет работать экспозиция "Историческая Москва в находках археологов". На выставке представят уникальные артефакты, найденные в городе за последнее время.

В большом амфитеатре "Зарядья" 16 августа в 21:00 пройдет симфонический концерт "Великая Победа! История героев". Музыку будут сопровождать видеосюжеты о героях Великой Отечественной войны.

В ЦВЗ "Манеж" расскажут об индустрии кино. Например, 17 августа в 17:00 в лектории состоится лекция о кинематографе. Вместе с продюсером Ильей Бачуриным посетители узнают, как в Москве снимают фильмы и зачем создателям кино искусственный интеллект.

В этот же день в "Лужниках" с 11:00 до 17:00 пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов. Гости могут познакомится с кошками и собаками, а понравившегося питомца взять в семью.

Ранее стало известно, что в новом кампусе МГТУ имени Баумана начала работу территория технологического прогресса "Облачные города". Для посетителей подготовили лекции, паблик-токи и другие мероприятия. Всего пространство объединило более 400 экспертов в сферах технологий, науки, архитектуры и урбанистики.