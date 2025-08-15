Территория технологического прогресса "Облачные города" начала работу в Москве

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

Территория технологического прогресса "Облачные города" заработала в новом кампусе МГТУ имени Баумана в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Москвичи и туристы смогут посетить лекции, паблик-токи, концерты и другие мероприятия, сообщает пресс-служба форума.

Пространство объединило свыше 400 экспертов в сферах технологий, науки, архитектуры и урбанистики. На одной площадке пройдут лекции и дискуссии по трем темам: территория будущего (до 24 августа), технологии будущего (с 26 августа по 7 сентября) и человек будущего (9–14 сентября).

Спикерами деловой программы выбраны ученые, популяризаторы науки, предприниматели и медийные личности. Среди них – антрополог Станислав Дробышевский, стендап-комик Сева Ловкачев, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов и другие.

Территория поделена на зоны. Например, в "Открытом лектории" выступят ведущие эксперты в области технологий, инноваций и культуры будущего. В "Лаборатории будущего" посетители смогут познакомиться с различными технологиями.

Помимо этого, в кампусе подготовлены интерактивные пространства и инсталляций на основе разработок МГТУ имени Баумана. В частности, в арт-программе, собранной Generative Gallery, гости смогут управлять световой поляной от арт-коллектива Dreamlaser. Кроме того, они смогут повзаимодействовать с "космическим курьером" от художников PANTERRA, пообщаться с ИИ-персонажем от LYM ART, а также проследить за спутниками кубсатами в инсталляции дуэта STAIN.

Точкой притяжения площадки станет арт-объект "Точка сборки 2030" – интерактивная медиаинсталляция "Древо знаний" и главная сцена, где в дневное время проходят лекции, а в вечернее – концерты и шоу. "Древо знаний" интерактивное, поэтому все желающие могут оставить короткое послание о столице будущего, которое "оживет" на экранах, а затем станет частью фильма-перфоманса.

На сцене "Облачных городов" дадут выступления популярные музыканты. В их числе – Ваня Дмитриенко, Клава Кока, Ксения Минаева, Мари Краймбрери и другие.

Для вовлечения молодых людей используются VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы и другие форматы взаимодействия.

Все мероприятия бесплатные. Подробная программа опубликована на сайте форума "Территория будущего. Москва 2030".

Ранее на выставке "Та самая Москва" показали географическую схему метрополитена будущего. На ней указаны крупные парки города, основные трассы, хорды и рокады, а также маршрут первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. При этом сами линии метро показаны не схематично, а с привязкой к географическим особенностям столицы.