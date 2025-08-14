"Ласточки" на МЦК будут ходить с минимальным интервалом до 00:30 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в субботу, 16 августа. Об этом горожан предупредила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Составы будут ходить с минимальным интервалом в 4 минуты до 00:30. Как напомнили в МЖД, в обычные выходные дни они курсируют до 18:00.

Решение о введении корректировок связано с проведением концерта на стадионе "Лужники", рядом с которым расположена одноименная станция МЦК.

"Это позволит болельщикам с комфортом доехать домой после мероприятия", – пояснили в пресс-службе.

В этот же день с 12:00 до 20:00 будет ограничено сквозное движение на МЦД-2. В данный период не будет движения поездов на станциях Перерва и Депо. Также закроют сквозной проход по надземному мосту на станции Перерва.

На Рижском направлении электрички со стороны Нахабина будут следовать только до станции Люблино, а часть поездов проследует от и до Курской. В свою очередь, на Курском направлении поезда будут идти до станции Курьяново, часть – от и до станции Покровское и Царицыно.