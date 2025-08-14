Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сквозное движение на МЦД-2 ограничат 16 августа с 12:00 до 20:00, сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

В это время не будет движения поездов на станциях Перерва и Депо, а также закроют сквозной проход по надземному мосту на станции Перерва. На станциях разместят плакаты с возможными маршрутами проезда. В департаменте рекомендовали обращать на них внимание, чтобы сориентироваться в период изменений.

На Рижском направлении поезда со стороны Нахабина будут следовать только до станции Люблино, а часть поездов проследует от и до Курской. Интервалы движения будут увеличены до 20 минут.

На Курском направлении поезда будут следовать до станции Курьяново, часть проследует от и до станции Покровское и Царицыно. Интервалы движения также будут увеличены – от Курской до Люблина и от Курьянова до Царицына до 1 часа, а от Царицына до Подольска – до 30 минут.

Изменения связаны со строительством временного надземного перехода, который во время строительства городского вокзала Перерва будет обеспечивать связь района, разделенного железнодорожными путями.

Перед поездкой необходимо сверяться с расписанием пригородных и городских поездов на сайте перевозчика, маршруты можно строить в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

