Движение перекрыли на 45-м километре МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на внутренней стороне МКАД в районе 45-го километра и на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект по направлению в область временно перекрыто, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Помимо этого, нет движения на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект, съезде на Киевское шоссе в районе 46-го километра МКАД, а также на Калужской площади.

Ведомство призвало водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут. Причина перекрытий не указана.

Ранее стало известно, что плановая замена асфальта пройдет на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Работы начнутся 15 августа и закончатся 18-го числа.

В связи с ремонтом дорожного полотна будет перекрыто движение транспорта. В частности, автомобилисты и мотоциклисты не смогут проехать по участкам улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, по Садовой-Триумфальной улице, улицам Чаянова, Гашека, Юлиуса Фучика и другим.