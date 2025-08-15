Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с пятницы, 15 августа, последние рейсы трамваев не будут ходить до Белорусского вокзала, станций метро "Новослободская" и "Комсомольская". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Изменения связаны со строительными работами на Комсомольской площади. Уточняется, что после 23:00 трамваи пройдут:



7 – от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Сокольников";

13 – от Метрогородка до "Сокольников";

37 – от Новогиреево МЦД через станцию метро "Красносельская" до "Сокольников";

50 – от ДК "Компрессор" (станция метро "Авиамоторная") через "Красносельскую" до "Сокольников".

Горожанам рекомендовали пользоваться метро. Кроме того, на это время маршрут автобуса с510 будет продлен от Тихвинской улицы до "Новослободской".

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды" в воскресенье, 17 августа, примерно до 20:00. В это время они проследуют по измененному маршруту.

Также вместо трамваев будут работать автобусы 913, они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до "Чистых прудов" вместо Павелецкого вокзала и станции метро "Новокузнецкая".

