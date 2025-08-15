Москвичей предупредили о новых участках перекрытий на Тверской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Дептранс предупредил водителей об изменении участков перекрытий на Тверской улице. Там проведут работы по плановой замене асфальта.

С 21:00 пятницы, 15 августа, до 05:00 понедельника, 18-го числа, будет закрыт участок на Тверской улице от Бульварного кольца до 1-й Тверской-Ямской улицы, а также на 1-й Тверской-Ямской от Тверской до Лесной.

С 00:01 четверга, 14 августа, до 23:00 пятницы уже ограничено движение по двум полосам на участке Большого Путинковского переулка от улицы Тверской до Малой Дмитровки. Для объезда ведомство рекомендовало использовать Новый Арбат, улицы Петровку и Долгоруковскую, а также Цветной бульвар.



телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме указанных улиц, движения не будет:



в Оружейном переулке от дома 3, строения 1, по Оружейному переулку до улицы 1-й Тверской-Ямской;

на участке Садовой-Триумфальной улицы (выезд на 1-ю Тверскую-Ямскую);

в 1-м и 2-м Тверском-Ямском переулках от улицы 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской;

на улице Чаянова от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской;

в переулке Александра Невского от улицы 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской;

на улице Гашека от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской;

на улице Юлиуса Фучика от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской.

Более того, с 21:00 15 августа до 05:00 18 августа в Настасьинском, Дегтярном, Старопименовском, Мамоновском, Благовещенском переулках организуют двустороннее движение, там также будет запрещена парковка.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что из-за интенсивного движения на Тверской улице образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Специальная комиссия после обследования дороги приняла решение о необходимости ремонта.

При этом работа будет вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме. Отмечалось, что она пройдет в выходные дни, когда в город выезжает меньше машин.