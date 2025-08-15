Схема движения изменится из-за укладки асфальта в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы изменится схема движения из-за замены асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, сообщили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Работы начнутся 15 августа в 21:00. Специалисты заменят около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Это будет сделано по технологии укладки единым ковром по всей ширине проезжей части. Завершить ремонт планируют до 05:00 18 августа.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ремонт будут вести в круглосуточном режиме и ускоренными темпами, основные работы пройдут в выходные дни, когда на улицах меньше машин.

Последний раз дорожное покрытие на этом участке дороги меняли в 2021 году по технологии "бесшовного покрытия". Это позволило эксплуатировать дорожное покрытие без ремонта на протяжении четырех сезонов. Тверская относится к дорогам первой категории, для них межремонтный срок службы асфальта составляет 3 года.

Бирюков добавил, что использование этой технологии значительно сокращает время проведения работ, поскольку без нее ремонт занял бы более недели.

В телеграм-канале Дептранса напомнили, что в связи с работами участки улиц Тверской и 1-ой Тверской-Ямской будут закрыты для движения. Для поездок в центр города лучше выбирать метро.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение будет закрыто:

на Тверской улице от Настасьинского переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы;

на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Тверская до улицы Лесная;

в Оружейном переулке от дом 3, строения 1, по Оружейному переулку до улицы 1-я Тверская-Ямская;

на участке Садовой-Триумфальной улицы (выезд на улицу 1-я Тверская-Ямская);

в 1-м и 2-м Тверском-Ямском переулках от улицы 2-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Тверская-Ямская;

на улице Чаянова от улицы 2-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Тверская-Ямская;

в переулке Александра Невского от улицы 2-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Тверская-Ямская;

на улице Гашека от улицы 1-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Брестская;

на улице Юлиуса Фучика от улицы 1-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Брестская.

С 21:00 15 августа до 05:00 18 августа в Настасьинском, Дегтярном, Старопименовском, Мамоновском, Благовещенском переулках будет организовано двустороннее движение и будет запрещена парковка.

Маршрут необходимо планировать заранее с учетом временных ограничений.

Ранее также стало известно, что 17 августа из-за забега будет перекрыто движение по Садовому кольцу. Ограничение начнет действовать с 07:00 до 19:30. Кроме того, с 00:01 15 августа до 20:00 16 августа автомобилистам ограничат движение по одной полосе на улицах Зубовской, Большой Пироговской и в проезде Девичьего Поля.

