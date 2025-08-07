Движение в центре Москвы и ТиНАО было временно перекрыто

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ряде улиц в центре Москвы и ТиНАО временно перекрывали движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что движение было закрыто на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, а также на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр. При этом объезд оставался возможен через Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

"Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее", – говорилось в сообщении.

Ранее стало известно, что движение транспорта временно перекроют на некоторых набережных и улицах в центре Москвы 10 августа. Причиной станет проведение "Лиги триатлона & Ironstar Москва 226". Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:30.

Кроме того, в Хамовниках перекроют движение из-за автопробега ко Дню Государственного флага РФ. Движение будет закрыто с 20:00 21 августа до 01:00 22 августа.