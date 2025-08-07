Столичная ГАИ проведет рейд "Мотобезопасность" 8–10 августа

Фото: ТАСС/Михаил Жбанков

Госавтоинспекция проведет в Москве рейд "Мотобезопасность" 8–10 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия направлены на профилактику нарушения правил дорожного движения (ПДД) при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами, в том числе среди несовершеннолетних.

Во время рейда будут проведены проверки документов у водителей мототранспорта и профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД. Также сотрудники ГАИ расскажут о важности ношения защитной экипировки.

"Особое внимание будет уделено выявлению несовершеннолетних, управляющих мототранспортом без водительского удостоверения", – добавило ведомство.

Ранее сообщалось, что МВД подготовило новые изменения в ПДД, которые могут запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Законодательные изменения обсуждаются из-за роста числа погибших, в том числе детей.

Министерство считает, что питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Отмечалось, что они не подлежат постановке на государственный учет, а значит, и к участию в дорожном движении не допускаются.

