Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 10:38

Безопасность

Столичная ГАИ проведет рейд "Мотобезопасность" 8–10 августа

Фото: ТАСС/Михаил Жбанков

Госавтоинспекция проведет в Москве рейд "Мотобезопасность" 8–10 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия направлены на профилактику нарушения правил дорожного движения (ПДД) при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами, в том числе среди несовершеннолетних.

Во время рейда будут проведены проверки документов у водителей мототранспорта и профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД. Также сотрудники ГАИ расскажут о важности ношения защитной экипировки.

"Особое внимание будет уделено выявлению несовершеннолетних, управляющих мототранспортом без водительского удостоверения", – добавило ведомство.

Ранее сообщалось, что МВД подготовило новые изменения в ПДД, которые могут запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Законодательные изменения обсуждаются из-за роста числа погибших, в том числе детей.

Министерство считает, что питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Отмечалось, что они не подлежат постановке на государственный учет, а значит, и к участию в дорожном движении не допускаются.

Права категории М могут ввести для владельцев питбайков и эндуро

Читайте также


безопасностьтранспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика