Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 19:22

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Стоянов: ужесточение требований к косметологам может повысить цены до 30%

Открой личико: что изменит ужесточение требований к косметологам в России

Минздрав планирует ужесточить требования к подготовке косметологов, сообщили СМИ. Как это повлияет на цены и качество услуг, расскажет Москва 24.

Присмотр профессионалов

Фото: 123RF.com/primipil

Минздрав разработал проект приказа, ужесточающий правила переподготовки врачей по специальности "косметология", сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на документ.

В частности, не менее 70% занятий должны проводить специалисты с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук. Преподаватели обязаны иметь действующую аккредитацию, как минимум 5 лет опыта в косметологии и публиковать научные статьи в рецензируемых изданиях на протяжении последних 5 лет.

Кроме того, обучение оказанию экстренной помощи смогут вести только врачи – анестезиологи-реаниматологи или специалисты скорой помощи. Для преподавания этого раздела у лектора должен быть практический опыт работы по специальности не менее 3 лет, предложили в Минздраве.

Новые нормы также вводят ограничения на размер групп: до 10 человек на лекциях и не более 5 на практических занятиях. Важное изменение – полный запрет на дистанционный формат для семинаров, практической части и любых видов аттестаций, включая итоговую. Это должно гарантировать личное присутствие слушателей и высокое качество обучения, убеждены авторы нововведений.

По данным аналитиков, в 2024 году в России работали около 37 тысяч косметологов, более 1,5 тысячи из них не имели медицинского образования. В свою очередь, Национальная ассоциация клиник эстетической медицины подсчитала, что за год было проведено почти 11 миллионов косметологических процедур.

При этом, по данным СМИ, около 50% рынка препаратов для инъекций – это "серый" сегмент. Оборот нелегальной продукции и медоборудования оценивается примерно в 12 миллиардов рублей, в то время как объем легального рынка услуг составляет около 65 миллиардов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в беседе с журналистами назвала инициативу Минздрава важным шагом на пути к стандартизации и улучшению качества подготовки медицинских специалистов в области косметологии.

"Проект приказа формирует современную нормативную основу для подготовки врачей-косметологов, укрепляет систему внутреннего контроля качества медицинской деятельности и способствует развитию отрасли в правовом и клинически обоснованном направлении", – отметила парламентарий.

Его реализация позволит повысить уровень безопасности медицинских вмешательств, снизить вероятность осложнений и обеспечить гражданам доступ к услугам специалистов, прошедших полноценную и стандартизированную подготовку.
Вероника Власова
член комитета Госдумы по охране здоровья

Ранее Росздравнадзор начал проверку в одной из столичных частных клиник на фоне жалоб на операции. Пациенты утверждали, что из-за действий пластического хирурга у одной из них неправильно срослись лоскуты кожи, что привело к потере подвижности шеи. У другой возник сильный отек глаз и лица, после чего у нее значительно ухудшилось зрение. Пострадавшие заявили, что хирург, проводившая операции, не имела медицинского образования.

Эффект от реформ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Врачи-косметологи уже проходят серьезный и длительный путь подготовки, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"Высшее медицинское образование, ординатура по дерматовенерологии, дополнительные курсы по косметологии, специализация на конкретных препаратах и ежегодная аккредитация. В медицинских клиниках, в отличие от салонов красоты, работают исключительно дипломированные врачи", – отметила Егорова.

Что касается обучения специалистами, имеющих кандидатскую степень, это говорит о глубоких теоретических знаниях. Но в косметологии не менее важна практика – "легкая рука", точность инъекций, умение предотвращать осложнения. Теория без отточенных навыков может быть даже опасна. Кроме того, получение ученой степени требует огромных временных затрат, что не всегда совместимо с активной практикой и личной жизнью.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

По словам эксперта, при посещении заведения пациенту достаточно проверить медицинскую лицензию и диплом врача.

"Косметологи и так постоянно учатся (12–15 раз в год), посещают международные конгрессы, осваивают смежные области вроде нутрициологии и гериатрии, чтобы комплексно оценивать состояние пациента", – отметила эксперт.

По ее мнению, с одной стороны, новые требования могут поднять общий уровень квалификации и сократить количество непрофессионалов. С другой, рискуют загнать в тень многих практикующих специалистов, сделав контроль над отраслью еще более затруднительным.

Однако основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в беседе с Москвой 24 назвал предложения здоровой практикой, направленной на создание нормальной конкуренции.

"Ключевая задача – выровнять условия между теневой сферой, где мастера часто работают с меньшими налоговыми издержками и формальными требованиями к образованию, и официальным рынком клиник и салонов красоты, которые несут полную финансовую и регуляторную нагрузку. В этом и заключается несправедливость: неформальные исполнители могут зарабатывать столько же, вкладывая при этом меньше ресурсов, чем их легальные конкуренты", – сказал Стоянов.

Однако главный вопрос – как это повлияет на стоимость услуг для потребителя. К сожалению, наиболее вероятным последствием станет рост цен. Легализация и формализация деятельности ведут к увеличению издержек исполнителей (налоги, сертификация, соблюдение норм), и эти затраты, скорее всего, будут переложены на клиентов.
Игорь Стоянов
основатель и президент сети салонов красоты

По его оценке, любое ужесточение требований может привести к повышению цен в диапазоне от 15 до 30%, учитывая также общую инфляцию и рост затрат у поставщиков. В нынешних же условиях разница в стоимости даже в 500 рублей может быть значимым фактором для потребителя, заключил эксперт.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществомедицинаистории

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика