Некоторые улицы Москвы перекроют из-за триатлона 10 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Движение транспорта временно перекроют на некоторых набережных и улицах в центре Москвы 10 августа в связи с проведением "Лиги триатлона & Ironstar Москва 226". Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:30, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.



Улицы:



Крылатская;

Мнёвники;

Нижние Мнёвники;

Народного Ополчения;

Лужники;

1905 года.

Набережные:



Краснопресненская;

Смоленская:

Ростовская;

Саввинская;

Новодевичья;

Лужнецкая;

Фрунзенская;

Пречистенская;

Кремлевская;

Москворецкая;

Котельническая;

Гончарная;

Краснохолмская;

Подгорская;

Берниковская;

Николоямская;

Андроньевская;

Золоторожская;

Красноказарменная;

Головинская;

Госпитальная;

Лефортовская;

Академика Туполева;

Сыромятническая;

Костомаровская;

Полуярославская;

Серебряническая;

Устьинская.

Также движения не будет на Карамышевском, Малом Устьинском и Астаховском мостах, по проспекту Маршала Жукова и Звенигородскому шоссе.

На участках перекрытий с 00:01 10 августа до окончания мероприятия запретят парковаться. С 07:30 до 19:30 10 августа будут закрыты три полосы на Госпитальном мосту. В связи с этим горожан призвали строить маршрут заранее.

Фестиваль триатлона начнется 9 августа в Крылатском районе. 10 августа в 07:00 состоится главный старт мероприятия, во время которого пройдут соревнования на "железной" дистанции. Принять участие в них смогут как профессионалы, так и любители. Они проплывут 3,86 километра, преодолеют на велосипеде 180 километров и пробегут марафон – 42,2 километра.

