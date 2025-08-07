Форма поиска по сайту

07 августа, 11:28

Некоторые улицы Москвы перекроют из-за триатлона 10 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Движение транспорта временно перекроют на некоторых набережных и улицах в центре Москвы 10 августа в связи с проведением "Лиги триатлона & Ironstar Москва 226". Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:30, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Улицы:

  • Крылатская;
  • Мнёвники;
  • Нижние Мнёвники;
  • Народного Ополчения;
  • Лужники;
  • 1905 года.

Набережные:

  • Краснопресненская;
  • Смоленская:
  • Ростовская;
  • Саввинская;
  • Новодевичья;
  • Лужнецкая;
  • Фрунзенская;
  • Пречистенская;
  • Кремлевская;
  • Москворецкая;
  • Котельническая;
  • Гончарная;
  • Краснохолмская;
  • Подгорская;
  • Берниковская;
  • Николоямская;
  • Андроньевская;
  • Золоторожская;
  • Красноказарменная;
  • Головинская;
  • Госпитальная;
  • Лефортовская;
  • Академика Туполева;
  • Сыромятническая;
  • Костомаровская;
  • Полуярославская;
  • Серебряническая;
  • Устьинская.

Также движения не будет на Карамышевском, Малом Устьинском и Астаховском мостах, по проспекту Маршала Жукова и Звенигородскому шоссе.

На участках перекрытий с 00:01 10 августа до окончания мероприятия запретят парковаться. С 07:30 до 19:30 10 августа будут закрыты три полосы на Госпитальном мосту. В связи с этим горожан призвали строить маршрут заранее.

Фестиваль триатлона начнется 9 августа в Крылатском районе. 10 августа в 07:00 состоится главный старт мероприятия, во время которого пройдут соревнования на "железной" дистанции. Принять участие в них смогут как профессионалы, так и любители. Они проплывут 3,86 километра, преодолеют на велосипеде 180 километров и пробегут марафон – 42,2 километра.

