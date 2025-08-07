07 августа, 11:28Транспорт
Некоторые улицы Москвы перекроют из-за триатлона 10 августа
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
Движение транспорта временно перекроют на некоторых набережных и улицах в центре Москвы 10 августа в связи с проведением "Лиги триатлона & Ironstar Москва 226". Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:30, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Улицы:
- Крылатская;
- Мнёвники;
- Нижние Мнёвники;
- Народного Ополчения;
- Лужники;
- 1905 года.
Набережные:
- Краснопресненская;
- Смоленская:
- Ростовская;
- Саввинская;
- Новодевичья;
- Лужнецкая;
- Фрунзенская;
- Пречистенская;
- Кремлевская;
- Москворецкая;
- Котельническая;
- Гончарная;
- Краснохолмская;
- Подгорская;
- Берниковская;
- Николоямская;
- Андроньевская;
- Золоторожская;
- Красноказарменная;
- Головинская;
- Госпитальная;
- Лефортовская;
- Академика Туполева;
- Сыромятническая;
- Костомаровская;
- Полуярославская;
- Серебряническая;
- Устьинская.
Также движения не будет на Карамышевском, Малом Устьинском и Астаховском мостах, по проспекту Маршала Жукова и Звенигородскому шоссе.
На участках перекрытий с 00:01 10 августа до окончания мероприятия запретят парковаться. С 07:30 до 19:30 10 августа будут закрыты три полосы на Госпитальном мосту. В связи с этим горожан призвали строить маршрут заранее.
Фестиваль триатлона начнется 9 августа в Крылатском районе. 10 августа в 07:00 состоится главный старт мероприятия, во время которого пройдут соревнования на "железной" дистанции. Принять участие в них смогут как профессионалы, так и любители. Они проплывут 3,86 километра, преодолеют на велосипеде 180 километров и пробегут марафон – 42,2 километра.