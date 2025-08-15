Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 16:15

Транспорт

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды" в воскресенье, 17 августа, примерно до 20:00. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

В это время трамваи будут двигаться по измененному маршруту: А – от станции Калитники МЦД через станцию метро "Пролетарская" до "Дубровки" МЦК, 3 – от "Чертановской" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской", а 39 – от станции метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

В ведомстве добавили, что вместо трамваев будут работать автобусы 913, они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до "Чистых прудов" вместо Павелецкого вокзала и станции метро "Новокузнецкая".

Ранее в Дептрансе сообщили, что маршрут автобусов с919, следующих до Щербинского кладбища, изменится с 16 августа. Теперь они будут ходить в обе стороны по Молодцовскому проезду и Варшавскому шоссе вместо Симферопольского.

Вне часов работы Щербинского кладбища автобусы пойдут от остановки "Чертаново Южное" до остановки "Варшавское шоссе, 261" под номером с919к.

