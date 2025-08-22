Выставка "Железные леди" открылась на Северном речном вокзале

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Музей транспорта Москвы открыл выставку "Железные леди" на Северном речном вокзале. Она будет работать до конца ноября, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"К 90-летию Московского метрополитена мы подготовили ряд выставок, посвященных истории главной транспортной артерии города", – отметил вице-мэр.

Он рассказал, что экспозиция посвящена тоннелепроходческим комплексам и женщинам, строившим метро. Посетители познакомятся с архивными фотографиями, рабочими инструментами, а также интервью героинь выставки. В экспозицию были в том числе включены экспонаты из собрания музея.

Выставка имеет две сюжетные линии. Первая рассказывает о немеханизированных машинах, ставших сегодня высокоточными тоннелепроходческими механизированными комплексами (ТПМК).

Москвичи узнают о проходческом щите – машине цилиндрической формы, которая одновременно роет землю и сооружает стены тоннелей. В Советском Союзе щитовую проходку начали применять при строительстве первой линии Московского метрополитена в 1934 году.

Машину изготовили по аналогии с зарубежной силами 26 советских заводов всего за пять месяцев. В 1949 году на прокладке тоннеля между станциями "Киевская" и "Парк культуры" заработала первая механизированная машина.

Одна из центральных точек экспозиции – макет современных ТПМК.

Как отметила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, выставка также отдает дань уважения женщинам, которые на протяжении десятилетий трудятся на благо столицы.

"Эта выставка объединяет историю о машинах и человеческих судьбах, брутальную технологичность и женскую чувственность. Удивительно, что там, под землей, где, казалось бы, нет места сентиментальности, утвердилась такая необычная и нежная традиция – давать женские имена гигантским машинам, сооружающим тоннели", – сказала Бондаренко.

Одна из героинь экспозиции – первостроитель метро Софья Киеня. Она в 1933 году первой из женщин спустилась в кессон (герметичная камера с нагнетаемым сжатым воздухом. – Прим. ред.).

Другой выдающейся фигурой стала первостроитель Московского метрополитена Татьяна Федорова. Она также является единственной женщиной – начальником шахты и Героем Соцтруда. Федорова освоила множество подземных профессий и в итоге заняла должность замдиректора Московского метростроя.

Ранее москвичам представили экспозицию, посвященную Ленинградскому вокзалу. Посетители смогли увидеть, каким станет здание после модернизации. Задача заключается в том, чтобы не просто обновить объект, но и сохранить его исторический облик, а также интегрировать его в современную транспортную систему города.

Вокзал начал работу в 1851 году и является связующим звеном между Санкт-Петербургом и Москвой.

