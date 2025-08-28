Москва подписала четыре соглашения о международном сотрудничестве в сфере кино

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москва договорилась о международном сотрудничестве с представителями четырех стран. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Как уточнила вице-мэр, соглашения подписаны с организациями из Бразилии, Турции, Мексики и Египта в рамках Московской международной недели кино.

"Документы предполагают обмен лучшими практиками, работу над совместными проектами и взаимную помощь при проведении съемок", – пояснила Сергунина.

Инициатором договоренностей выступил московский кинокластер. В его состав входят киностудии, кинопарк, кинокомиссия, а также сеть кинотеатров "Москино".

Новыми партнерами столицы стали:



турецкая ассоциация продюсеров телевидения и кино Tesiyap, проекты которой транслируются в 70 странах;

бразильская государственная кинокомпания RioFilme, основанная мэрией Рио-де-Жанейро и специализирующаяся на поддержке индустрии в городе;

кинокомиссия Египта (Egypt Film Commission), продвигающая национальный кинематограф на международном рынке;

кинокомиссия Мехико (Mexico City Film Commission).

Отмечается, что Москва регулярно приглашает мировых специалистов киноиндустрии. Например, с начала года возможности столицы оценили представители 50 государств.

Кроме того, потенциал московского кинокластера презентуют на крупных мероприятиях за рубежом. Столичные эксперты провели более 30 встреч в рамках Шанхайского международного кинорынка и международной туристической выставки ОТМ в Мумбае.

Сергей Собянин ранее подвел итоги Московской международной недели кино. Всего в рамках события состоялось около 200 мероприятий, которые посетили свыше 700 тысяч гостей, были поданы первые две заявки на рибейты.

Одним из важных событий стал запуск московского кинотрака – это мобильный кинотеатр с экраном в кузове автомобиля. Разработка была представлена сразу на нескольких площадках.